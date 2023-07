Følg 12. etappe i Tour de France: Halland Johannessen med i brudd

Tobias Halland Johannessen (23) var før etappen blant de største oddsfavorittene til å vinne dagens etappe i Tour de France. Han kom seg med i bruddet. Følg etappen direkte her.

I BRUDD: Etter mye om og men er Tobias Halland Johannessen endelig med i bruddet som kom seg fri med 85 kilometer igjen av etappen. Vis mer

Etappen har startet – følg utviklingen lenger ned i denne artikkelen. Tour de France sendes på Eurosport og TV 2.

Ifølge oddsen var Tobias Halland Johannessen før etappen den fjerde største favoritten til å vinne etappen med målgang like utenfor storbyen Lyon i Frankrike. For å klare det måtte han komme med i bruddet – og det kan det se ut til at han klarte etter ellevill bruddkamp over halve etappen.

Slik er etappeprofilen:

Vis mer