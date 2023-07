L’Equipe: Mbappé avviser samtaler med Al-Hilal

Kylian Mbappé (24) nekter for enhver diskusjon med representantene for den saudiarabiske klubben Al-Hilal.

AVVISER SAMTALER: Kylian Mbappé har aldri vurdert en overgang til den saudiarabiske klubben Al-Hilal, ifølge L’Equipe. Vis mer





Det skriver den franske storavisen L’Equipe.

Den saudiarabiske klubben Al-Hilal kom tidligere denne uken med et bud på 300 millioner euro som Paris Saint-Germain aksepterte.

Ifølge L’Equipe har Mbappé aldri vurdert en overgang til Al-Hilal. Avisen skriver at en delegasjon fra Al-Hilal var til stede i Paris onsdag for å overbevise Mbappé, men at teamet til 24-åringen har nektet enhver diskusjon.

Sky Sports meldte mandag at budet fra Al-Hilal, på 3,35 milliarder kroner etter dagens kurs, hadde blitt akseptert, og at Saudi-klubben hadde fått tillatelse til å snakke med Mbappé om en overgang.

– Det er INGEN samtaler mellom Mbappé og Al-Hilal på dette tidspunktet – kun mellom klubbene, skrev den anerkjente overgangs-journalisten Fabrizio Romano – som også hevdet Al-Hilal var forberedt på å tilby Mbappé en årslønn på 2,2 milliarder kroner.

Kontrakten til Mbappé går ut neste sommer, og PSG har gitt klar beskjed om at 24-åringen enten må signere en ny kontrakt eller bli solgt denne sommeren.

Sky Sports melder at Mbappé vil få utbetalt 51 millioner pund (ca. 662 millioner kroner) i lojalitetsbonus dersom han fortsatt er PSG-spiller 1. august.

Nylig ble den franske stjernespissen, som lenger har vært koblet til Real Madrid, utelatt fra troppen til PSGs treningsleir til Asia.

Viaplay-kommentator Paul Thomas Clay har fulgt Ligue 1 og fransk fotball tett i flere år, og er ikke i tvil om hva som er Mbappés ønskede destinasjon:

– Real Madrid har vært målet hans siden han var en liten gutt. Det er nok der han ender til slutt uansett. Jeg tror det har ligger en avtale klar der, og den tror jeg faktisk var klar allerede i fjor sommer, sier Clay.