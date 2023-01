– Når du sitter i rullestol, er kanskje ikke snø den beste kombinasjonen

Jesper Saltvik Pedersen (23) vinner alt han deltar i. Det gjør ham til storfavoritt når han de neste dagene skal kjempe om fem gullmedaljer.

Slik er vi vant til å se Jesper Saltvik Pedersen.

20.01.2023 18:04

Lørdag begynner Para-VM i alpint i Espot i Spania. Norges store gullhåp Jesper Saltvik Pedersen (23) skal delta i fem konkurranser. Målet er å vinne alle øvelsene han stiller i.

– Jeg har god selvtillit om dagen. Jeg har tro på at vi har gjort mye bra inn mot VM, og jeg er klar for å være med og kjempe helt til toppen, sier han.

Første mulighet er utfor, der hastigheten er godt over 100 km/t.

Etter å ha tatt 10 av 10 mulige seire i verdenscupen denne sesongen og nylig blitt kåret til årets mannlige parautøver på Idrettsgallaen, øker presset på nordmannen.

– Jeg har noen bra konkurrenter. Alpint er en idrett der du ikke får gjort noe med hva konkurrentene dine gjør, så du kan bare fokusere på deg selv. Men jeg skal i alle fall kjøre så fort som jeg har gjort på trening og i renn, for det har vært veldig bra, understreker favoritten.

Trener 1000 timer i året

Jesper Saltvik Pedersen ble født med ryggmargsbrokk. Han er lam fra livet og ned. Som toåring begynte han å kjøre sitteski.

– Når du sitter i rullestol, er kanskje ikke snø den beste kombinasjonen. Frihetsfølelsen til å kjøre i bakken og ikke være bundet til rullestolen, men faktisk kunne kjøre like fort som venner og familie, det har vært viktig fra ung alder.

De siste ti årene har han satset aktivt på idretten. Forrige sesong hadde han 1000 treningstimer. Faren hans, Bjørn Pedersen, ble en viktig støtte i oppveksten. I 2020 døde han, 51 år gammel.

– Det er vanskeligere uten han, men jeg har han med i tankene, forteller Saltvik Pedersen.

Da han i 2022 vant tre gullmedaljer under Para-VM på Lillehammer, dediserte han seierne til pappaen sin.

– Han er den personen som har fulgt meg lengst. Han visste hvilke knapper han skulle trykke på for å få frem det beste i meg.

En av farens kjepphester var at sønnen måtte bli flink til å fokusere fra start til mål. Da de kjørte slalåm sammen, fikk junior ikke gi seg før han hadde passert den siste porten i treningsløypen.

– Hvis du slipper ned guarden og gir deg før du har kommet helt i mål på trening, så vil du kanskje også gjøre det samme i renn, mener han.

Gjennombruddet hans kom i 2018 da han vant gullmedaljen i storslalåm under Paralympics i Pyeongchang i Sør-Korea. Etter vinterlekene i Beijing i 2022, kunne han legge til fire gullmedaljer i samlingen sin.

– 2022 var nok det beste året hittil i min karriere, forteller 23-åringen.

Fikk betennelse på hjertet

Men veien til toppen har ikke vært uten hindre for Saltvik Pedersen. I 2018 ble han innlagt på sykehus med betennelse i hjertet. Det betydde at han ikke kunne trene på et halvt år.

Han var likevel tilbake i bakken til verdenscupen i 2018/2019-sesongen. Og vant sammenlagt for andre gang.

Ifølge Hans Blattmann, landslagssjef for Para-alpint, er det flere grunner til at Saltvik Pedersen vinner så mye som han gjør.

– Han er utrolig flink til å nullstille og fokusere på det han holder på med, forklarer Blattmann.

Han fikk sin første rullestol før han var ett år gammel.

Selv mener han at han har mye igjen å oppnå.

– Alpint er jo en idrett der den perfekte svingen og den perfekte turen ikke er kjørt ennå. Uavhengig resultatene jeg har nå, så er det alltid noe jeg kan gjøre litt bedre, forteller Saltvik Pedersen.

Fremover ønsker han også å være med på å gjøre forskjellene mellom para-sporten og den ordinære sporten mindre.

– Det som skjer utenomsportslig, er kanskje like viktig som det som skjer sportslig. Med tanke på å sette oss på kartet, sier han.

I 2021 vakte han oppsikt da han auksjonerte bort en ost på fem kilo som han fikk da han vant verdenscupen i Sveits. Målet var å kaste lys på forskjellene mellom premiene i paraidretten og den ordinære idretten. Nå mener han at mer mediedekning er det som er viktigst for at paraidretten skal bli tatt på alvor.

– TV-dekning vil skape mer oppmerksomhet som igjen vil gjøre det lettere å få sponsorer. Så kan vi begynne å snakke om premiepenger, forklarer han.

I utgangspunktet skulle alle øvelsene i para-VM fra Östersund bli sendt på NRK, men alpint ble flyttet til Spania. Det blir ikke mulig å følge Pedersens gulljakt på lineær TV. Konkurransene strømmes via Norges Skiforbunds hjemmeside. Saltvik Pedersen mener det er et steg tilbake fra Para-VM i Lillehammer i fjor.

– Vi når ikke ut til et like stort publikum, så det er synd at det ikke blir gjort, sier han.

Fakta Øvelsene i Para-VM

Lørdag 21. januar: Utfor, kvinner og menn: 10:25

Søndag 22. januar: super-G, kvinner og menn: 10:25

Tirsdag 24. januar: Kombinasjon, kvinner og menn, super-G/slalåm: 09:55/13:25.

Onsdag 25. januar: Storslalåm, kvinner 1. og 2. omg. 09:55/13:10

Torsdag 26. januar: Storslalåm, menn 1. og 2. omg. 09:55/13:10

Fredag 27. januar: Slalåm, kvinner 1. og 2. omg.: 08:55/12:10

Lørdag 28. januar: Slalåm, menn 1. og 2. omg.: 9:55/13:10

Søndag 29. januar: Parallell-finaler 13:00 Kilde: Norges Skiforbund Vis mer