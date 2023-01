Tengstedt-salget: Dette skjedde i de hektiske timene

Det er en ren Casper Tengstedt-spesial hos Rasmus&Saga.

11.01.2023 11:28 Oppdatert 11.01.2023 11:44

Tirsdagens RBK-trening startet med at Åge Aleksandersen var innom og hilste på.

Da den samme økta var over, halvannen time senere, var det fullt Tengstedt-kok.

Adresseavisen møtte Casper Tengstedt på flyplassen i Las Palmas.

Gullkantet for både RBK og spissen

Hvor fort gikk det egentlig i svingene?

Fra torsdag, da Casper Tengstedt gikk fra å si at han gledet seg til sesongstart i RBK, til at han satt på et privatfly til Lisboa?

Onsdag blir Tengstedt etter alle solemerker klar for Benfica.

Det skjer i en overgang som garanterer RBK over 100 millioner kroner. Også for Tengstedt selv er avtalen gullkantet.

* Hva skjedde på tirsdag?

* Hva har dette å si for RBK framover? Både sportslig og økonomisk?

* Og ikke minst: Hva gjør Rosenborg nå i overgangsmarkedet?

Steffen Stenersen, som er Adressas mann på Gran Canaria, er med, det samme er kommentator Birger Løfaldli.

Les også Satt på kafé med kjæresten. Så ringte José Mourinho

Slik lytter du

Rasmus&Saga hører du enten ved å trykke på bildet øverst eller nederst i saken.

Du finner også Rasmus&Saga i Itunes, Soundcloud og Spotify.