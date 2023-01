Følg verdenscupen i hopp for menn 2022/2023 DIREKTE

Halvor Granerud er sistemann ut av hopperne i den første omgangen, i tillegg til han skal Kristoffer Eriksen Sundal utfor. Før de to siste nordmennene kommer ligger Lindvik på en foreløpig fjerdeplass, Forfang på en foreløpig syvendeplass, Johansson på en foreløpig tiendeplass, mens Tande og Fannemel må håpe at poengsummen er god nok for finaleomgang.