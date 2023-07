– Stallen er ikke for god til å rykke ned

Fotballekspertene er samkjørte og mener at en stor del av bølgedalen RBK er inne i kan forklares med en svak spillerstall.

Dagens RBK-tropp høster kritikk. Her er benken under cupkampen mot Stjørdals-Blink, som endte med tap.





03.07.2023 20:15 Oppdatert 03.07.2023 21:27

13 kamper. 13 poeng. Det er et snitt som oftere enn ikke ville gjort at et lag hadde stø kurs mot 1. divisjon. Med andre ord, et poengsnitt Rosenborg ikke ønsker å være bekjent av.

Ikke siden 1977 har Rosenborg hatt flere tap etter 13 kamper, det i en sesong som endte med nedrykk.