Skøyter: Norsk VM-bronse på lagtempoen for menn

Peder Kongshaug, Sverre Lunde Pedersen og Allan Dahl Johansson gikk Norge inn til bronse på lagtempoen i skøyte-VM enkeltdistanser i Heerenveen.

BRONSE: Sverre Lunde Pedersen var på laget som tok bronse.

03.03.2023 19:57

Den norske leiren kunne juble for medalje etter at USA sviktet i duellen med gullvinner Nederland. En amerikansk løper falt på tampen og bidro til at Norge ble værende på pallen.

Nederland tok gullet foran Canada. Det skilte 17 hundredeler mellom lagene, mens Norge ble slått med 2,67 sekunder.