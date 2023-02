Sverige jubler. Norsk stjerne vil lukke øynene

Frida Karlsson og de svenske damene dominerer i Planica. Det unge laget har tatt syv av ni individuelle medaljer så langt.

I målområdet innser Tiril Udnes Weng at det var langt opp til medalje på tirsdagens 10-kilometer. Ingvild Flugstad Østberg ligger ved siden av henne. Frem til nå står Norge med to VM-medaljer på damesiden, mens Sverige har åtte.

28.02.2023 18:03 Oppdatert 28.02.2023 18:57

PLANICA: – Vi har et veldig sterkt lag. Norge følger oss tett, men de havner utenfor pallen.

Den svenske skistjernen Frida Karlsson står med to VM-sølv på to løp. Tirsdag ble hun nummer to på 10-kilometeren, kun slått av amerikanske Jessie Diggins. Svenske Ebba Andersson tok bronse.

