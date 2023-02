Jake Paul: Har allerede snakket med Fury om omkamp

Jake Paul (26) måtte se seg slått av Tommy Fury (23) søndag kveld. Nå avslører taperen at de allerede har begynt å legge planer for omkampen.

PAUL VS. FURY 2? Det måtte åtte runder til for å få en vinner mellom Jake Paul og Tommy Fury. Nå kan det bli omkamp.

27.02.2023 21:16

– Jeg snakket med Tommy i garderoben rett etter kampen, og han sa «kjør på, la oss gjøre det igjen». Så han er klar for det, og jeg tror vi vil prioritere å få til det, sier Jake Paul på pressekonferansen etter kampen.

I kontrakten til kampen hadde nemlig Paul en omkamp-klausul. Det ga ham muligheten til å kreve en omkamp om han tapte søndagens etterlengtede youtube-duell i Saudi-Arabia. En del av kravene skal være at omkampen skal foregå i USA.

Etter at Fury hadde fått feiret ferdig, ga Paul klar beskjed om hva han tenker å gjøre med den klausulen.

– Jeg kommer tilbake. Jeg synes vi fortjener den omkampen, sa Paul i ringen:

Fury på sin side hadde ikke samme klausul. Han måtte altså ha slått seg til ro med tap om resultatet hadde blitt det motsatte.

– Hvis han vil han omkamp, få det på, sa Fury i seiersintervjuet.

Jake Pauls storebror, Logan, var i forkant av kampen helt sikker på hvem som kom til å vinne.

Så sikker var han på lillebror at han på Twitter meldte at han kunne satset sin andel i PRIME PRIME PRIME er en sportsdrikk produsert av Logan Paul og KSI. PRIME kommer i en rekke forskjellige smaker. Selskapet er blant annet sponsorer for Arsenal.på seier.

I etterkant kan han være glad for at han droppet det. Med et glimt i øyet tok han likevel til Twitter etter kampen for å se etter potensielle overtakere:

Han var ringside under brorens etterlengtede kamp. Etter den tredje runden ga han et kort intervju der han ikke sparte på kruttet. Han slang ukvemsord om både Tommy og familien hans.

– Tommy, om du hører meg! ropte han, etterfulgt av noen ord som ikke gjør seg på trykk.

Logan Pauls samarbeidsparter i PRIME, KSI, har flere ganger helt bensin på bålet og spilt opp ideen om duellen KSI vs. Jake Paul.

Det meldes alltid mye før store events. Dermed var det ingen overraskelse at KSI var tidlig ute med å håne søndagens hovedpersoner:

Briten har tidligere vært i ringen mot sin nåværende samarbeidsparter. Nå er det en annen Paul han ønsker å se i motsatt hjørne.

Det virker imidlertid som at KSI må vente med å få utfordret Jake Paul. Omkamp mot Fury var det eneste «The Problem Child» hadde tanker for i Saudi-Arabia.

– KSI har enda ikke slåss mot en ekte motstander, så vi vet ikke engang det faktiske nivået hans. Det er åpenbart fortsatt en stor kamp, men jeg kommer til å gå for denne omkampen, sa han på pressekonferansen.

Det har ikke kommet noen detaljer om omkampen, annet enn at den trolig må finne sted i USA. Den kan finne sted allerede senere i år, om bokserne blir enige om rammene.

