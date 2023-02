Norge leder før langrennet: Kan skrive VM-historie

PLANICA (VG) Aldri før i VM har det blitt arrangert mixed-lag i kombinert. Norges lag har et strålende utgangspunkt etter hoppingen.

LENGSTE HOPP: Jarl Magnus Riiber hadde det lengste hoppet.





26.02.2023

Det norske mixed-laget går ut først i langrennet, fem sekunder foran Japan, og 25 sekunder foran Tyskland.

– Gyda er knallsterk som ankerkvinne. Jeg ser Tyskland som største trussel. Det gjør ikke noe at det er kort tid før langrennet, sier sportssjef Ivar Stuan til VG.

– Roter vi bort dette, er vi for dårlige, legger han til.

Kombinertrennet startet 11.00 på søndag, men etter to fall på rad på grunn av krevende forhold i unnarennet ble det bestemt at rennet skulle startes på nytt. En time og 40 minutter senere var de i gang.

Kombinert-starten i VM for Norge kunne knapt vært bedre. Gyda Westvold Hansen (20) og Jarl Magnus Riiber (25) har sørget for at det har blitt gull i to av to mulige renn så langt.

På søndag var de for første gang på lag i VM-sammenheng da det ble arrangert mixed-lag, sammen med Jens Lurås Oftebro (22) og Ida Marie Hagen (22).

Sistnevnte hoppet først 88,5 meter, men måtte hoppe igjen, på grunn av omstarten. Da hoppet hun 87 meter.

– Det var ganske nærme, så da er jeg «happy» egentlig. Jeg tror det her blir veldig bra, sa Hagen til NRK etter sitt hopp.

SOLID: Jens Lurås Oftebro hoppet godt for Norge

Jens Lurås Oftebro hoppet meget solide 99,5 meter som Norges annenmann.

– Det var et helt greit hopp, Ikke et makshopp, men det er absolutt greit, sa Oftebro til NRK.

Riiber hoppet en halvmeter lenger enn Oftebro og hadde søndagens lengste hopp.

Westvold Hansen klinket til med 96,5 meter som Norges siste hopper, og sørget for å sende Norge i ledelsen

– I dag var jeg veldig nervøs, men jeg synes jeg gjorde det veldig bra. Så jeg er veldig fornøyd, sa Westvold Hansen på NRKs sending.

Langrennet begynner 15.00. Stuan bekrefter til VG at Norges rekkefølge blir: Oftebro, Hagen, Westvold Hansen og Riiber.