Tour de France-sjefen om valget av Uno-X: – Brukte ikke lang tid på å bestemme oss

Uno-X skal i sommer sykle Tour de France for første gang. Rittets direktør Christian Prudhomme roser lagets identitet.

Tour de France-direktør Christian Prudhomme avbildet i 2016.

05.01.2023 15:08

Onsdag ble det kjent at Uno-X har fått en wildcard-invitasjon til verdens mest prestisjetunge sykkelritt. Det blir første gang at et norsk lag er med i Tour de France.

Muligheten åpnet seg da det franske B&B Hotels-laget nylig kollapset som følge av økonomiske problemer.

– Vi nølte litt allerede i fjor med B&B Hotels. I år brukte vi ikke lang tid på å bestemme oss på hvem som skulle få invitasjonene, sier Prudhomme til Discovery.

Han hyller måten Uno-X jobber på.

– Jeg liker lagets røtter. Det er et lag med en sterk identitet, og det er viktig. Jeg har vært imponert over alle tilbakemeldingene i sosiale medier om Uno-X. Norge og nordmenn er veldig stolte over at Uno-X har fått en plass i Tour de France. Jeg elsker det.

Tour de France varer fra 1. til 23. juli. Første etappe sykles i Bilbao i Spania.