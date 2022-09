Normanns Russland-valg: – Karrieremessig er det nærmest selvmord

Dinamo Moskva blir neste stopp i karrieren til Mathias Normann (26). John Carews tidligere agent, Per A. Flod (71), fnyser av Normanns påstand om at han ikke vil blande sport og politikk.

NORGE-NEI: Mathias Normann blir ikke å se i landslagsdrakten i nær fremtid. Her med Martin Ødegaard i bakgrunnen i bortekampen mot Nederland i fjor høst.

– Jeg ville aldri medvirket i det. Det er i hvert fall sikkert, sier Flod til VG.

Som fotballagent i flere tiår har han gitt råd til mange fotballspillere, og han er spesielt kjent som den mangeårige rådgiveren til John Carew.

Han understreker at han ikke vet hvilke råd Normann har fått, men kaller klubbvalget «forferdelig uklokt».

– I den situasjonen vi er i nå, er det helt uforståelig, sier Flod, med henvisning til at Russland gikk til krig mot nabolandet Ukraina tidligere i år.

– Karrieremessig er det nærmest selvmord, mener Flod.

Normann spilte forrige sesong for Norwich, på utlån fra russiske Rostov. Før 2022/23-sesongen var han ryktet til flere klubber og var nær en overgang til italienske Lecce. Mandag ble det meldt i russiske medier at han hadde gjennomført den medisinske testen i Dinamo Moskva, og at han dermed lånes fra Rostov og videre til hovedstadsklubben.

– Grunnen til at dette ble en fin løsning, er at jeg helst ikke ville gå tilbake til Rostov, som er nærmere grensen til Ukraina. Det er tryggere og en mye større klubb i Moskva, sa Normann til TV 2 i helgen.

I samme intervju fortalte Normann at hvis det er «én ting jeg har i lært i min karriere, er det at man ikke blander politikk og fotball».

– I den grad man snakker om å blande politikk og sport, så er det et mer politisk valg å velge spille for en klubb i Russland når man ikke behøver det, mener Flod.

Samme dag som TV 2-intervjuet ble publisert, fikk Normann beskjed fra landslagstrener Ståle Solbakken om at det trolig ville føre til konsekvenser for hans fremtid som landslagsspiller.

Mandag bekreftet Solbakken i en pressemelding fra Norges Fotballforbund (NFF) at Normann er uaktuell for neste landslagssamling på grunn av den nært forestående overgangen.

– Først og fremst tenker jeg at det er hans valg. En kan godt skylde på rådgivere, men han har tatt et kalkulert valg. Mathias er en voksen mann, sier Solbakken.

Det har foreløpig ikke lyktes VG å få Normann eller hans representanter i tale.

Solbakken sier til VG at han har hatt kontakt med Normann underveis i sommervinduet, men at det har begrenset seg til at Normann har informert ham om fremtidsutsiktene og at han ikke har gitt noen råd til midtbanespilleren.

– Han hadde ikke nevnt Russland, men vi hadde heller ikke snakket sammen på syv-ti dager, sier Solbakken.

Landslagstrener sier Normann selv må stå ansvarlig for valget om å dra til Russland.

I russiske medier har det blitt en stor nyhet at NFF har utelukket Normann fra landslaget.

– I fotballen blir sport og politikk blandet. Det er tull. Hvis fotballforbundet oppfører seg slik, så har de brutt alle prinsipper for idretten. Finner du en prinsipiell tilnærming hos disse idiotene? Du finner ikke det. De driver med ondskap, sier tidligere keeper for Spartak og Sovjet, nå ekspert, Anzor Kavazajvili ifølge Metaratings.ru.

Dinamo Moskva-trener Slavisa Jokanovic har store forhåpninger til nordmannen Normann:

– Han har erfaring med å spille i russisk fotball, noe som vil hjelpe ham med å tilpasse seg. Han har også erfaring med å spille på internasjonalt nivå som en del av det norske landslaget. Det var en type spiller vi trengte for å styrke midtbanen, sier serberen ifølge klubbens hjemmeside.