NFF før de kommende VAR-protestene: – Vi legger merke til det og lytter

VAR-debatten i norsk fotball fortsetter i uforminsket styrke. Norsk Supporterallianse (NSA) håper helgens protester skal skape bevissthet hos klubbene og NFF.

Nei til VAR banner under eliteserien i fotball mellom Hamkam og Stabæk på Briskeby Stadion. Vis mer

Generalsekretær i NFF Karl-Petter Løken under en pressekonferanse i juni på Ullevaal stadion. Vis mer

Dommer Sivert Øksnes Amland sjekker VAR-skjermen under eliteserieoppgjøret mellom Odd og Vålerenga. Vis mer

– På sikt ønsker vi at klubbene går inn for å avskaffe det. Vi håper at Norsk Toppfotball (NTF) gjør noe med det, før også NFF følger etter, sier NSAs talsperson Ole Kristian Sandvik til NTB.

Innføringen av videodømming i norsk fotball har slitt med å overbevise deler av supporterne, og før den 17. og 18. runden i Eliteserien er det varslet en 15 minutter lang stilleaksjon på alle tribuner.

– Vi legger merke til det og lytter. For oss er opplevelsen til supporterne viktig, og derfor iverksatte vi strakstiltak for å blant annet korte ned tiden på offsidesituasjoner. Vårt fokus er å forbedre produktet slik at tribuneopplevelsen blir så god som mulig, og det er der vi står i dag, sier generalsekretær i NFF Karl-Petter Løken til NTB.

Løken er klar på at videodømmingen er verdifull for norske dommere i rekrutteringsarbeidet. Det argumentet kjøper ikke Sandvik.

– Sverige har klart å rekruttere dommere opp til det øverste nivået uten VAR i hjemlig serie, så det argumentet faller litt på sin egen urimelighet. Jeg har veldig forståelse for at dommerne ønsker å ha hjelpemiddelet, men det vil aldri finnes en fasit. Noen dommere legger lista høyere enn andre, og derfor vil ting heller aldri bli helt rettferdig, slår Sandvik fast.