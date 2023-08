Sjekk hvem som er tilbake: – Heldigvis har jeg ikke så mye oppi hodet

Etter to uker på sidelinjen er Olaus Skarsem erklært frisk.

Olaus Skarsem hadde en full, dog rolig, økt på treningsfeltet til Rosenborg. Vis mer

– Det er deilig! Det har vært noen kjedelige dager der jeg har ligget og ikke gjort så mye. Veldig lite produktivt. Nå gleder jeg meg til å være tilbake og være med resten av gjengen, stråler Olaus Skarsem.

Fredag var lysluggen for første gang på to uker tilbake på treningsfeltet for Rosenborg etter stjernesmellen han pådro seg mot Strømsgodset.