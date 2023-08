17-åring ble matchvinner for RBK: - Det største som har skjedd i livet

Kun to minutter var spilt da Haugesund tok ledelsen i kampen. Så sørget en 17 år gammel innbytter for RBK-jubel med å bli matchvinner like før kampslutt.

Magnus Holthe ble matchvinner da han satte inn 2–1 for Rosenborg. RBK slo tilbake etter en skrekkelig start på kampen. Vis mer

Haugesund - Rosenborg 1–2 (1–0)

– Det største som har skjedd hittil i livet, sa Magnus Holte til TV 2 rett etter kampslutt.