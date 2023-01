«For ham er dette som å sitte hjemme i sandkassen»

GDÁNSK (Aftenposten): Oppførselen til Norges yngste spiller vakte oppsikt: – De er blant verdens beste spillere, men godtar at jeg styrer.

Tobias Grøndahl (22) sto frem i VM-kvartfinalen, men det holdt likevel ikke for Norge.

26.01.2023 13:04

Fredag møter Norge Ungarn i VM. Det handler om jakten på en femteplass, ikke medaljer.

Den muligheten glapp i thrilleren på 80 minutter mot Spania onsdag kveld. Nederlaget var bittert, men kanskje fikk vi også et tegn for fremtiden i alt virvaret.

For da alt sto på spill, tok en 22 år gammel fersking ansvar.

Lagets yngstemann Tobias Grøndahl ga nemlig klar beskjed til de store stjernene i sluttminuttene. Nå roses han for mentaliteten og spås en fremtid i de norske landslagsfargene.

– De godtar at jeg styrer

Tobias Grøndahl tok sats, mottok ballen og slengte den i krysset.

Den lekre scoringen var et av de fine, norske øyeblikkene i kvartfinalen mot Spania, som til slutt endte i et bittert nederlag.

Grøndahl satte virkelig fart i laget mot slutten av kampen. Men 22-åringens spill var én ting. Oppførselen var kanskje enda mer iøynefallende.

For da det kokte som aller mest, og kampen sto og vippet, var det faktisk Grøndahl som tok ordet. I en timeout åtte minutter før full tid instruerte landslagsferskingen sine langt mer rutinerte lagkamerater om hvordan de skulle spille.

Synet fikk Viaplay-kommentator Daniel Høglund til å humre. Makker Kristian Kjelling påpekte at det er slik Grøndahls personlighet er. Alltid styrende, aldri redd for å si fra.

– Jeg prøvde å sette opp gutta rundt meg i best mulige situasjoner, der de er gode, forklarer Grøndahl til Aftenposten.

– Er dette en gruppe der du som 22-åring kan gå inn og være en leder?

– Absolutt. Det fine i denne gruppen, er at uansett om du kjenner én eller kjenner alle, blir alle like godt tatt imot. Det spiller ingen rolle om du er debutant, 35 år eller 19. Det er et veldig fint og inkluderende miljø. Når jeg kommer inn, har du Sagosen og Rød som er blant verdens beste spillere, og de godtar at jeg styrer og forteller dem hva de skal gjøre, sier Elverum-profilen.

Tobias Grøndahl og de andre norske spillerne var knust etter tapet for Spania.

Uredd

Til slutt tapte Norge 34–35 i en dramatisk kvartfinale mot Spania.

Men det kunne vippet begge veier. Et bedre skudd her eller én til redning der – det var marginenes kamp. Og da alt sto på spill, valgte plutselig landslagssjef Jonas Wille å gi Grøndahl tillit mot slutten.

– Jonas var veldig klar på at dersom jeg fikk muligheten, skulle jeg gjøre det jeg er god på. Jeg skulle være sjefen og playmaker og sette opp gutta og meg selv i gode situasjoner. Det var jeg selvfølgelig klar for, sier Grøndahl.

I ekstraomgangene tok Grøndahl flere ganger ansvar og skjøt. Wille beskriver 22-åringen som uredd.

– Derfor er jeg aldri redd for å sette ham inn, uansett situasjon. Selv om han satt mye på benken, er vi så trygge på ham. For ham er dette som å sitte hjemme i sandkassen og leke, han er like trygg utpå her, billedlegger Wille.

En mann for fremtiden

Håndballgutta slikker sårene etter nok et bittert nederlag. Det blir ikke VM-medalje i år.

Men håpet er at fremtiden skal være lysere. Kanskje kan Grøndahl være en viktig del av det.

Lagkameratene er hvert fall fornøyde med 22-åringens bidrag i VM.

– Han er en smart og god playmaker, som er kald når det gjelder. Det er veldig, veldig bra og fint å ha med seg i fremtiden, sier linjespiller Magnus Gullerud.

Grøndahl får også ros fra landslagskaptein Christian O’Sullivan.

– Han har vært veldig god de minuttene han har spilt. Det er en mann for fremtiden. Det er bra for oss, det trenger vi.

Men først må Norge ut i kampen om femteplassen i VM. Fredag spiller de mot Ungarn i Stockholm. Kampen sendes på TV 3 fra klokken 18.00.