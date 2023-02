Trusler om OL-boikott dersom russiske utøvere får delta

Det er voldsomme reaksjoner på IOCs tanker om å slippe til russiske utøvere. Flere land truer med å boikotte OL om det skulle skje.

OL? IOC-president Thomas Bach (t.v.) lefler med planer om at russiske og belarusiske utøvere kan få delta i OL 2024. Det liker selvfølgelig Russlands president Vladimir Putin. Her er de to fotografert under OL i Sotsji.





01.02.2023 13:48

IOC-president Thomas Bach vil – under visse kriterier – åpne dørene for russiske og belarusiske utøvere i OL, dog ikke under sitt eget flagg.

I Norge har det vært en opphetet debatt etter Astrid Uhrenholdt Jacobsens uttalelser om saken på et IOC-møte.

Særlig i Ukraina og Ukrainas nærmeste naboland er det sterke reaksjoner på at IOC nå vil se på muligheten for at russere og belarusere skal kunne delta i OL i Paris i 2024 – samtidig som krigen i Ukraina fortsetter for fullt.

– Polen og Storbritannia er i gang med å bygge en koalisjon mot russisk og belarusisk deltagelse i 2024-lekene, sier sportsminister Kamil Bortniczuk ifølge sports.ru.

STATSMINISTER: Estlands statsminister Kaja Kallas slår fast at «sport er en del av Russlands propagandamaskin».

Les også Jacobsen svarer om kraftig rolle-kritikk: – Må løftes på et helt annet nivå

– Jeg tror det vil bli en internasjonal reaksjon, skriver Viktorija Čmilytė-Nielsen på sin Facebook-side. Hun er altså leder for parlamentet i Litauen, og sier at hun skal ta kontakt med sine kolleger i nabolandene for å ta et initiativ.

Lederen i Latvias OL-komité er den som er aller klarest på hva som vil skje om IOC slipper inn russere og belarusere:

– Hvis OL hadde vært arrangert nå og det var idrettsutøvere fra Russland og Belarus med, så tror jeg at ikke at Latvia ville dra til disse lekene, sier George Tikmers til latvisk TV, gjengitt av russiske Rsport.

Men det har vært stemmer også i Russland som vil ha boikott av OL 2024 – fordi russerne ikke slipper til i OL, blant annet den tidligere skiskytterstjernen Dmitrij Vasiljev. Andre advarer mot det, som lederen i Russlands olympiske komité:

– Alle som går inn for at vi skal boikotte OL, må skjønne at det vil bety at russisk idrett blir isolert i minst to olympiske sykluser, sier Stanislav Pozdnjakov.

KRITISK: Viktorija Čmilytė-Nielsen (til høyre). Her sammen med talsmannen for det polske senatet, Tomasz Grodski.

Les også Russisk OL-topp: Utøverne må få komme tilbake uten restriksjoner

Han får støtte av skiskytterpresident Viktor Majgurov og den kjente skiskytterkommentatoren Dmitrij Gubernijev sier til Rsport:

– De som oppfordrer til boikott, tenker ikke på sporten, på utøverne eller på landet vårt, sier Gubernijev – og minner om at russiske utøvere allerede i flere leker har deltatt under nøytral status. De skyldes dopingskandalen mot Sotsji-OL i 2014.

Ukraina har gått voldsomt ut mot IOCs planer om mulig russisk deltagelse, og president Volodymyr Zelenskyj har delt sin OL-bekymring med sin franske kollega Emmanuel Macron.

Zelenskyjs profilerte rådgiver Mykhailo Podoljak skrev i helgen på Twitter at «IOC er en støttespiller for krig, mord og ødeleggelse. IOC ser med glede Rusland ødelegge Ukraina og tilbyr deretter Russland en plattform til å fremme folkemord», skrev presidentrådgiveren.

Dette vakte igjen oppstandelse i IOC, som sendte ut en pressemelding der de avviste beskyldningene «og andre ærekrenkende uttalelser». IOC skrev at disse uttalelsene ikke er grunnlag for en konstruktiv diskusjon.

Norges idrettsforbund har gjort det klart at de ikke ønsker russisk og belarusisk deltagelse i internasjonal idrett.

Under utøvermøtet på tirsdag skal Norges utøverrepresentant Astrid Uhrenholdt Jacobsen – ifølge VGs opplysninger – ha sagt at hun hadde fått spørsmål fra utøvere som lurte på hva som vil skje dersom norsk idrett velger å boikotte Paris-OL i 2024, dersom Russland tas inn i varmen igjen.

IOC-medlemmet mente det vil være et brudd på det olympiske charter, og at Norge da kan risikere utestengelse, men at norske utøvere i så fall vil kunne delta under nøytralt flagg.