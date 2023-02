Borch etter høringen: – Fikk i alle fall noen svar

Kjetil Borch mener høringen etter utøverkomitéleder Astrid Uhrenholdt Jacobsens håndtering av «Russland-saken» ga et klart svar: Norske utøvere vil ikke diskutere russisk og belarusisk OL-deltagelse nå.

HAR VÆRT KRITISK: Kjetil Borch har tatt til orde mot Astrid Uhrenholdt Jacobsen. Her avbildet under en VG-reportasje i januar.

02.02.2023 22:30

– Det kom ganske tydelig frem blant utøverne som uttalte seg. De er ikke klare for å diskutere Russland- og Belarus-deltagelse i idretten. Det er noe større som foregår, et menneskerettighetsovergrep mot den ukrainske befolkningen, sier Norges OL-sølvvinner i roing.

Han har uttalt seg sterkt kritisk til Astrid Uhrenholdt Jacobsen etter at hun ifølge NRKs kilder «tok til orde for Russland-retur» i det som blir kalt et «sonderingsmøte» med Det internasjonale olympiske komité (IOC). Astrid Uhrenholdt Jacobsen er leder av den norske utøverkomiteen og medlem av IOCs utøverkomité. Hun sitter også i styret til Norges idrettsforbund.

På spørsmål om han er fornøyd med svarene han fikk under høringen utøverkomiteen hadde invitert norske toppidrettsutøvere til tirsdag kveld, svarer Kjetil Borch et betinget ja.

– Jeg fikk i alle fall noen svar. Jeg spurte når utøverkomiteen fikk innkallelse til IOC-møtet. Det fikk jeg ikke svar på. Hun (Uhrenholdt Jacobsen) sa det var knapt med tid. Dermed fikk jeg ikke stilt andre spørsmål knyttet til det, sier han.

LEDET OPPVASKMØTE: Astrid Uhrenholdt Jacobsen, her avbildet under ekstraordinært idrettsting i 2021.

– Jeg sa også at jeg ikke synes flertallets mening kom godt nok til uttrykk i det møtet. Oppfattelsen av hva som kom frem i utøverkomiteen er uklart. Det som er kritikkverdig er kontakten med resten av utøverne. Det er den jeg har savnet, tilføyer han.

Han forteller at han spurte hvordan de andre – det vil si de øvrige medlemmene – i utøverkomiteen (ni inkludert Jacobsen) «opplevde dette», ettersom det ifølge Borch bare var to av dem utover Astrid Uhrenholdt Jacobsen som hadde uttalt seg.

Da skal han ha fått til svar at «dette er ingen rettssak». Ytterligere en person i utøverkomiteen ga uttrykk for sin mening. Borch oppfatter det slik at Astrid Uhrenholdt Jacobsen har stor støtte internt i utøverkomiteen.

Han mener imidlertid det er «veien videre» som er viktigst nå.

– Vi er nødt til å være tydelig som utøverkomité. Det er ikke rom for tvil. Den kan si at den ble tatt på senga. Men krigen har vart ett år, sier Kjetil Borch.

Fakta Utøverkomitéen består av: Astrid Uhrenholdt Jacobsen (leder)

Anna Margrete Sletsjøe (nestleder)

Aida Dahlen

Anita Yvonne Stenberg

Birgit Skarstein

Lena Schrøder

Sarah Louise Rung

Stian Skjerahaug

Øyvind Watterdal Vis mer

Han er samtidig kritisk til at ikke flere utøvere engasjerer seg, spesielt når saken er så aktuell som denne. Ifølge ham var kun 23 enheter pålogget det digitale høringsmøtet. Et tyvetall roere var knyttet til en av enhetene. Det betyr at bare rundt 40 utøvere viste sin interesse for en redegjørelse fra Astrid Uhrenholdt Jacobsens og de øvrige medlemmene av utøverkomiteen.

– Det er dårlig. Jeg etterlyser engasjement, sier Kjetil Borch – som selv understreker at han ønsker å bidra «konstruktivt» til å løfte utøverkomiteens status og arbeid.

Curlingspiller Magnus Nedregotten, som vant OL-sølv i mixed double i Beijing i fjor, mener i likhet med Borch at «flere må engasjere seg».

– Det var er godt møte, og bra at det innkalles til det slik situasjonen har vært. Men utøverne må stille opp. Det var litt få deltagere, sier han.