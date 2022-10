Ble vraket to ganger. Nå jakter trønderen med 85 landskamper på nytt gull

Malin Aune (27) er inne i landslagsvarmen igjen og klar for håndball-EM.

Malin Aune var ikke med i fjorårets OL og VM. Nå er hun med i troppen som skal kjempe om nytt EM-gull.

– Jeg var veldig spent. De to siste gangene (OL og VM i fjor journ.anm.) har jeg jo ikke blitt valgt. Det betyr veldig mye for meg å være med på landslaget. Det er like artig å bli tatt ut hver gang. Jeg vet hva man går glipp av om man ikke blir tatt ut, sier Aune til NTB.

Det var assistenttrener Tonje Larsen som per telefon informerte Aune EM-plassen.