Verstappen snøt Lewis Hamilton for årets første seier

Et dårlig depotstopp kunne kostet Max Verstappen (24) seieren i Formel 1-løpet i USA søndag kveld. Lewis Hamilton (37) og Mercedes-stallen hadde sjansen til sin første triumf for året - men kunne ikke stå imot nederlenderen på slutten.

23. okt. 2022 22:46 Sist oppdatert nå nettopp

Verstappen tok sin 13. seier for sesongen. Det er tangering av Michael Schumacher (2004) og Sebastian Vettel (2013).

– Dette var for Dietrich, sier Verstappen - med henvisning til at Red Bull-grunnleggeren Dietrich Mateschitz døde lørdag.

Red Bull sikret seg dermed også gullet i konstruktørmesterskapet - for første gang siden 2013.

440.000 tilskuere i Austin denne helgen har kost seg med god racing - selv om fører-VM allerede er avgjort med Max Verstappen som vinner.

– Jeg gjorde alt jeg kunne, men det var ikke nok, sier Lewis Hamilton i arenaintervjuet.

Slutten på løpet ble en ønskereprise av hele 2021-sesongen: En herlig duell mellom Verstappen og Hamilton. Nederlenderen tok innpå Hamilton for hver runde - men det var et viktig men: Briten hadde harde dekk, mens Verstappen kjørte på medium. Det kunne være en fordel for Hamilton.

– Dette betyr mye for begge to, fastslår Atle Gulbrandsen på Viaplay-sendingen.

Etter 50 av 56 runder klarte Verstappen å passere Hamilton - og selv om briten holdt bra følge, var han aldri i nærheten av å ta tilbake ledelsen.

Dermed vant Max Verstappen foran Hamilton og med Charles Leclerc på 3. plass. Sergio Perez ble nummer fire og George Russell nummer fem.

Carlos Sainz hadde beste startposisjon, men gleden varte bare til første sving, da han ble krasjet med George Russell. Spanjolens bil måtte trilles inn i garasjen på grunn av en vannlekkasje.

Ferrari-kollega Charles Leclerc startet som nummer 12 etter å ha kvalet som nummer to. Han fikk ti plassers straff på grunn av bytte av motor og turbo.

Etter 22 runder var det en kraftig krasj mellom Fernando Alonso og Lance Stroll - som gjorde at sikkerhetsbilen måtte inn.

Likevel var Max Verstappen tilsynelatende på vei mot en sikker seier da Red Bull-teamet rotet det til på det siste depotstoppet. De klarte ikke å få på venstre fordekk, og nederlenderen tapte mye terreng.

– Beautiful, utbrøt Verstappen bitende ironisk til teamledelsen på radioen.

Verstappens problemer gjorde at Mercedes og Hamilton så muligheten til seier - men verdensmesteren kjempet seg tilbake.