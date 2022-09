RBK-spillerens spesielle oppvekst: – Glad jeg hadde de årene

Leo Cornic er oppvokst i Frankrike, gjør pusteøvelser kvelden før kamp og går ikke av veien for et kaldt bad. Til helga starter han igjen for RBK.

Ni år gamle Leo Cornic. Han og familien bodde i Frankrike fra 2007 til de flyttet hjem i 2010 - da Cornic fylte ni år.

– Jeg trives godt i kaldt vann, sier Leo Cornic til Adresseavisen.

Finværet har for en gangs skyld preget Trøndelag den siste uka. Sol fra skyfri himmel har vært god medisin for værsyke trøndere.