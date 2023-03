– Det er ganske underlig

Viktor Hovlands spesielle statistikk legges merke til ute i golfverdenen.

Viktor Hovland under The Open i fjor.

08.03.2023 18:30

Det er ikke ofte golfspillere slår en hole in one. hole in one. Når en golfspiller bruker ett slag på å få ballen i hullet. Mange hobbyspillere drømmer om å gjøre det, men det er ikke all forunt å oppleve gleden når ballen ruller ned i hullet etter ett slag.

I løpet av de siste sesongene har ingen av verdens store golfstjerner klart dette oftere enn norske Viktor Hovland.

