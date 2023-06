– Er mer nervøs før en kamp i 2. divisjon enn mot RBK

Stjørdals-Blink holder kampplanen mot Rosenborg for seg selv, men trener Odd-Karl Stangnes lover at spillerne hans vil blø for drakta når cupkampen blåses i gang.

Odd-Karl Stangnes og Stjørdals-Blink tar imot Rosenborg torsdag. I bakgrunnen står Kevin Ingebrigtsen som håper på fullt trøkk på tribunen under cupoppgjøret.

01.06.2023 09:20 Oppdatert 01.06.2023 09:56

Stangnes tenker ikke resultat, men på at laget hans skal gjøre en god prestasjon når Rosenborg gjester Stjørdals-Blink torsdag.

– Vi holder kampplanen for oss selv, men vi er godt forberedt, sier treneren som er mer nervøs når laget hans er i aksjon i 2. divisjon enn når Rosenborg kommer på besøk.