Bach vil si ja til russere - med forbehold

IOC-president Thomas Bach anbefaler at russiske og belarusiske utøvere skal få delta i internasjonale konkurranser - med visse forbehold.

IOC-president Thomas Bach sammen med Russlands president Vladimir Putin i 2014.

28.03.2023 16:12 Oppdatert 28.03.2023 17:35

Det kommer frem i en rekke referater fra Bachs pressekonferanse på første dag av styremøtet til IOC (den internasjonale olympiske komité) i Lausanne.

Derimot sier han at organisasjonen ennå ikke har tatt noen avgjørelse om russiske og belarusiske utøvere skal få delta under nøytralt flagg i OL i 2024.

Forutsetningene for at Bach og IOC går inn for at russiske utøvere nå skal kunne delta i internasjonale konkurranser er, gjengitt av blant andre R-sport , The Times-journalisten Martyn Ziegler på Twitter og USA Todays Nancy Armour, også på Twitter:

De må konkurrere som nøytrale.

Ingen får delta som lag.

Utøvere som støtter Russlands krig i Ukraina, får ikke delta.

Utøvere som er en del av hæren, kan heller ikke delta.

Her er den offisielle erklæringen fra IOC tirsdag.

– Russiske og belarusiske utøveres deltakelse i internasjonal sport, fungerer, sa Bach ifølge Reuters.

– Vi ser det nesten daglig i et antall idretter, som tennis, sykling og i en bordtennis.

Første dag av det tre dager lange styremøtet i Lausanne var satt av til å diskutere temaene «solidaritet med Ukraina», «sanksjonene mot Russland og Belarus» og «statusen til idrettsutøvere fra disse landene».

Ifølge russiske media anbefaler IOC de enkelte særforbund å slippe til russiske idrettsutøvere som ikke støtter «spesialoperasjonen» i Ukraina.

Bach siteres av nyhetsbyrået R-sport på:

– I møtet uttrykte det overveldende flertall en klar intensjon om at veien for deltakelse åpnes. IOC anbefaler at en slik beslutning tas med forutsetning av at den kan trekkes tilbake av det relevante internasjonale forbund. Idrettsutøvere fra Russland og Hviterussland bør kun konkurrere som nøytrale idrettsutøvere.

Det var i slutten av januar at IOC åpnet for tanken om å slippe russiske og belarusiske utøvere inn i varmen igjen. Premissene var blant annet at de skal konkurrere som nøytrale og uten nasjonssymboler.

Det har vært til dels sterke reaksjoner på IOCs tanker om å slippe Russland og Belarus inn i varmen. Den norske idrettspresidenten Berit Kjøll er blant dem som har gått mot det.