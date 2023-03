IOC utsetter avgjørelsen om OL-deltakelse

IOC-president Thomas Bach sier at organisasjonen ennå ikke har vurdert hvorvidt russiske og belarusiske utøvere skal få delta under nøytralt flagg i OL i 2024, melder NTB.

IOC-president Thomas Bach sammen med Russlands president Vladimir Putin i 2014.

28.03.2023 16:12

Det opplyste Bach på en pressekonferanse etter første dag av et IOC-styremøte i Lausanne.

Første dag av det tre dager lange styremøtet i Lausanne var satt av til å diskutere temaene «solidaritet med Ukraina», «sanksjonene mot Russland og Belarus» og «statusen til idrettsutøvere fra disse landene».

Det var i slutten av januar at IOC åpnet for tanken om å slippe russiske og belarusiske utøvere inn i varmen igjen. Premissene var blant annet at de skal konkurrere som nøytrale og uten nasjonssymboler.

Det har vært til dels sterke reaksjoner på IOCs tanker om å slippe Russland og Belarus inn i varmen. Den norske idrettspresidenten Berit Kjøll er blant dem som har gått mot det.