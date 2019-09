Nå markerer norske syklister seg på klatreetapper. Slik forklares forvandlingen.

Han biter tennene sammen opp det stupbratte fjellet. Carl Fredrik Hagen fra Oppegård karrer seg over toppen av Cortals d'Encamp på over 2000 meters høyde.

I målområdet legger han seg utslitt ned på asfalten. Men anstrengelsen har ikke vært forgjeves: På resultatlisten er Hagen foran flere av verdens beste klatrere.

Ansiktsuttrykket er omtrent det samme som da Aftenposten møtte Carl Fredrik Hagen på en treningstur opp Grefsenkollen i Oslo i juni. Tre måneder senere er scenen en helt annen.

– Jeg er egentlig her for å lære. Selv om jeg ligger bra an nå, tar jeg ikke av, forteller Hagen.

Nå sykler 27-åringen Spania Rundt, eller Vuelta a España som det heter. Et av verdens største sykkelritt. I sitt første år som proffsyklist, markerer nordmannen seg helt i verdenstoppen i den spanske fjellheimen.

Fakta: Carl Fredrik Hagen Født: 29. september 1991 Fra: Oppegård Klubb: Sagene IF (sykkel) Profesjonelt lag: Lotto Soudal (Belgia) Tidligere lag: Team Sparebanken Sør, Joker Icopal Meritter: 2. plass Tour Alsace (2017), 4. plass Tour of Norway (2018), 8. plass i Arctic Race (2017/2018), 15. plass Tour de Romandie (2019), nr. 3 på 8. etappe Critérium du Dauphiné (2019).

Kan bli historisk

Klatrerne er de rytterne som best takler å sykle opp harde stigninger. De som hevder seg på slike etapper, er en del av en eksklusiv liste.

Dette er Hagens første «Grand Tour». Det er betegnelsen på de tre største treukersrittene i verden: Vuelta a España, Tour de France og Giro d'Italia.

Over halvveis i «Vueltaen», etter flere brutale fjelletapper, er nordmannen nummer seks sammenlagt. Rittet går over 21 etapper. Ingen nordmann har endt topp ti i rittet tidligere.

– Hovedmålet er fortsatt å fullføre. Dette er ukjent farvann for meg. Jeg pusher kroppen på en annen måte enn jeg har gjort tidligere. Jeg kommer ikke til å gi fra meg noe gratis. Jeg skal kjøre smart og gjøre alt jeg kan frem til Madrid. Så får vi se, sier Hagen.

Trener 1250 timer i året

Hagen er et unikum. Lotto Soudal-rytteren begynte å satse på sykling som 22-åring. Da hadde de aller fleste konkurrentene fått mange års forsprang.

I tenårene var det langrennsløper han skulle bli. Til slutt innså han at han hadde en perfekt «sykkelkropp». Muskelkraften lå i større grad i beina enn overkroppen. Men først og fremst er Hagen et treningsprodukt.

Han trener 1250 timer i året. Det tilsvarer nesten 3,5 timer hver eneste dag.

– Jeg legger også bak meg 35.000 kilometer på sykkelen i løpet av én sesong. Samtidig har jeg ofret mye tid med familie og venner. Det er det klassiske toppidrettslivet, men det noe jeg liker veldig godt, sier han.

Etter ti år med beinhard trening, ser han nå resultatene.

Fakta: Sammenlagt etter 11 etapper 1. Primož Roglič 2. Alejandro Valverde, 1.52 bak 3. Miguel Ángel López, 2.11 bak 4. Nairo Quintana, 3.00 bak 5. Tadej Pogacar, 3.05 bak 6. Carl Fredrik Hagen, 4.59 bak 7. Rafał Majka, 5.42 bak 8. Nicolas Edet, 5.49 bak 9. Dylan Teuns, 6.07 bak 10. Wilco Kelderman, 6.25 bak

Klatrerevolusjon

I Giro d’Italia i 1984 ble Dag Erik Pedersen nummer ti. Fire år tidligere hadde Jostein Wilmann kjørt inn til en sterk 14.-plass i Tour de France. Atle Kvålsvoll kjørte også godt i fjellene i det franske storrittet på 1980- og 90-tallet, men han fikk sjeldent kjøre for egne sjanser.

Norge viste at de kunne produsere klatretyper med internasjonalt snitt, men plutselig sa utviklingen stopp. Det til tross for at fjell preger det norske landskapet.

– For de unge har Hushovd, Kristoff og Boasson Hagen vært idoler i mange år. Alle vil bli den «Nye Hushovd» eller den «Nye Kristoff». Slikt påvirker et lite land som Norge, sier Stig Kristiansen, tidligere landslagssjef og nå sportsdirektør for Uno-X.

Nå ser man en endring.

I slutten av august ble Tobias Foss (22) første nordmann til å vinne Tour de l'Avenir, «ungdommens Tour de France». Til sammenligning gikk Egan Bernal, årets Tour de France-vinner, til topps i samme ritt i 2017. Torjus Sleen (21) og Andreas Leknessund (20) har også vist at de kan bli fremtidige norske klatreprofiler.

– Det er blitt en bevisstgjøring på det å tilby løpsprogram som inneholder høydemeter. Før var det mange flate ritt, der bare spurterne fikk vise seg frem. Nå får unge ryttere muligheten til å kjøre flere kuperte ritt i både utlandet og i Norge, sier Hagen.

– Topp ti-kandidat

Kvålsvoll kjenner Hagen godt. Den tidligere proffsyklisten var sjef i Team Sparebanken Sør og hentet 27-åringen til laget i 2015. Det var Hagens første kontrakt med et sykkellag.

– Vi har hatt U23-ryttere som har hevdet seg i ritt tidligere, men flere har hatt en svak utvikling etter at de ble proff. Det er koden å knekke. Da er man avhengig av å få utvikle seg over tid, sier Kvålsvoll.

Han hadde ikke trodd at Hagen skulle ta et så stort steg i sitt første år som proff. Kvålsvoll tror Norge kan få mye glede av Oppegård-mannen i årene fremover.

– Han kommer til å nærme seg verdenstoppen mer og mer. Det man ofte ser når man får kjøre sitt første treukersritt, er at man tar et skikkelig steg og får betalt året etter, sier han.

– Tror du Hagen kan bli en topp ti-kandidat i Tour de France?

– Det er fullt mulig. Det er avhengig at han får muligheten til å kjøre for en sammenlagtplassering. Men jeg tror Lotto Soudal kan være et lag som gir ham sjansen, konkluderer han.