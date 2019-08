Trønderen løp i mål på tiden 27.24,2 - noe som er ny norsk rekord. Den gamle rekorden hadde Are Nakkim, med tiden 27.32. Den ble satt i 1990.

Nordstad Moen klarte også VM-kravet på distansen. Kravet var på 27.40.

Ingebrigtsen brøt

Henrik Ingebrigtsen løp også 10.000 meteren, men brøt etter 7600 meter. Det var hele tiden planen å bryte før målgang, fortalte han selv.

Han hadde attpåtil løpt tre kilometer tidligere på lørdagen.

– Jeg er fornøyd med at jeg holdt norgesrekord-fart så lenge. Jeg løp faktisk én runde mer enn planlagt. Kroppen svarte som jeg hadde håpet, men jeg var helt ferdig etter 7600 meter. Jeg er veldig glad for at jeg kunne hjelpe Sondre, som leverte veldig bra, sa Henrik Ingebrigtsen etter løpet.

Saken oppdateres.