Full forvirring om oppstartsdato for barneidretten: – Går en smule fort i svingene

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) foreslo først å gjenåpne barneidretten allerede fra 1. juni. Deretter avviste de at en dato er satt.

Det ble forvirring da både helseminister Bent Høie (H), helsedirektør Bjørn Guldvog og FHIs Line Vold fikk spørsmål om oppstartsdatoen for barne- og ungdomsidretten på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

Bakgrunnen var en pressemelding der det i samråd med FHI ble foreslått åpning av all barne- og ungdomsidrett fra 1. juni. Det skjedde bare timer etter at kulturminister Abid Raja (V) hadde gitt grønt lys for at utøvere under 20 år i fotball og andre idretter med «begrenset fysisk kontakt» kan gjenoppta trening fra 15. juni.

Senere er teksten i pressemeldingen endret til «vurderer åpning». Helsedirektør Bjørn Guldvog beklaget at pressemeldingen med datoen 1. juni var sendt ut.

Lise Åserud

– Her kan jeg bare si at det går en smule fort i svingene om dagen, så vi får ikke samkjørt alt vi gjør. Det kan jeg bare beklage. Men det betyr også at vi har et stort trykk på dette arbeidet. Vi har altså ikke konkludert med en dato, sa han og la til:

Vi har nok ikke klart å pare beina godt nok mellom dem som sitter med utviklingsløpet og det vi har gitt ut i pressemeldingen.

Skal vurdere to konkrete datoer

Avdelingsdirektør Vold i FHI avviste samtidig at FHI har satt en dato for oppstart av barne- og ungdomsidretten.

– Vi har fått i oppdrag å se på idretten og hvilke tiltak man kan lette på og på hvilken måte. Dette jobber vi med, men vi har ikke konkludert med noen eksakt dato.

Fagmyndighetene har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å utrede når det er mulig å starte med barne- og ungdomsidrett innenfor trygge rammer. NTB har fått bekreftet fra FHI at oppdraget fra Høie var å se på to konkrete datoer: 1. og 15. juni.

– Vi har i alle fall bedt dem om å komme med en dato. De skal levere sin anbefaling i neste uke, og da er utgangspunktet oppstart senest 15. juni. Det kan også bli en tidligere dato, sier Høie til NTB.

Helseministeren var åpenbart ikke klar over pressemeldingen fra Helsedirektoratet da han stilte på pressekonferansen.

– Det har ikke kommet noe som helst rundt dette. Det har vært en uttalelse i media. De (fagmyndighetene) har ikke gitt noen råd til oss, sa han da.

Anbefaling til uken

Helsedirektoratet og FHI skal revidere smittevernveilederen for idretten og vurdere hvordan det kan åpnes opp for mer bredde-, barne- og ungdomsidrett som også innebærer begrenset fysisk kontakt. Det er varslet en felles anbefaling fra fagmyndighetene 28. mai.

– Vi jobber med denne problemstillingen, men det er ikke alt som er avklart. Det er ting som er under utredning, og vi må komme tilbake til det, sa Guldvog.

Avdelingsdirektør Jakob Linhave i Helsedirektoratet uttalte følgende i onsdagens pressemelding:

– Idretten er en viktig arena for barn og ungdom. Derfor er det viktig at denne gruppen kommer tilbake til en så normal hverdag som mulig. Vi ser nå på ulike forslag til løsninger for å åpne opp for all barne- og ungdomsidrett opp til 20 år.

Usikkert rundt kamper

Regjeringens plan for oppmyking åpner for at deler av barneidretten kan gjenoppta normale treninger uten sosial distansering.

Det er ikke sagt noe om hvorvidt det åpnes for kampaktivitet. Det kan også bli aktuelt å legge opp til enkelte begrensninger for enkeltidretter.

– Det kan for eksempel være at man åpner for trening, men ikke for stevner, sier Høie.

Forslaget helsemyndighetene nå jobber med, åpner imidlertid ikke for at det åpnes for breddeidretten på seniornivå. Der må det fortsatt trenes med grupper inntil 20 personer og med en avstand mellom hver enkelt utøver på minimum én meter.

Når det blir åpnet fullt for bredden er ikke klart.