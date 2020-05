NRK: Vil åpne for all barneidrett fra 1. juni

Det bekrefter avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Jakob Linhave, overfor NRK.

– Det er sannsynlig at vi kommer til å komme med anbefalinger som gjelder alle barn fra 0–20 år og alle idrettsgrener. I hvilken form er litt for tidlig å si, men vi har en god dialog med Folkehelseinstituttet og Norges Idrettsforbund om mulige løsninger. Så vil vi se om dette er mulig å få til allerede fra 1. juni, sier han.

Signalene fra helsemyndighetene kommer bare noen timer etter at det onsdag ble gitt grønt lys for at utøvere under 20 år i fotball og andre idretter med «begrenset fysisk kontakt» kan gjenoppta trening fra 15. juni.

Helsemyndighetene skal innen 1. juni komme med nye retningslinjer rundt trening i idretten, og NRK melder at det går mot ytterligere oppmyking av reglene.

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet ønsker at alle idretter skal gjenåpne allerede 1. juni.

– Det er fordi at smittesituasjonen er som den er i dag. Vi har god kontroll på nåværende tidspunkt og regjeringen er tydelige på at vi skal prioritere barn og unge, sier Linhave.

Når det blir åpnet for kampaktivitet er usikkert.