Hovland storspilte – slo seg opp utrolige 51 plasser

Viktor Hovland herjet under den anerkjente Memorial-turneringen i Ohio fredag. Totalt fire slag under par gjør at han er nummer åtte etter halvspilt turnering.

Viktor Hovland er tilbake og spiller golf på et høyt nivå etter en svak førstedag. Darron Cummings / AP / NTB scanpix.

NTB

Torsdag skuffet Hovland med to over par. Fredag var Hovland i angrepsposisjon, og han leverte varene fra første slag.

22-åringen åpnet med imponerende seks birdies på de første åtte hullene, som gjorde at han føyk oppover på resultatlistene. Der det torsdag ble fem bogeys, en dobbeltbogey og fem birdies, ble det fredag sju birdies og bare en bogey, samt resten på par.

Fredagen endte med seks slag under par, delt best med fire andre spillere. Fire under på de to første dagene betyr at det bare er to slag opp til 4.-plassen for Hovland med to dager igjen.

Han er på delt 8.-plass etter halvspilt turnering.

Tre birdies på første fire

Både på det første, andre og fjerde hullet ble det birdie for Hovland, noe som gjorde at han tidlig tok byks oppover på resultatlisten.

Hovland holdt på å noterte seg for en eagle på det femte hullet etter to enorme slag, men den lange putten på det tredje slaget var 0,9 meter unna å treffe hullet. Dermed ble det en ny birdie.

Allerede etter de fem første hullene på dag to hadde han avansert fra 59.-plassen han lå på etter dag en til en delt 16.-plass.

Første boogie på hull ti

Også på det sjuende og åttende hullet ble det birdie. Da var han nummer sju. Med par på hull ni hadde han brukt 30 slag etter halv runde. Det var best av samtlige spillere fredag.

Så ble det fredagens første boogie på det tiende hullet, som han også slet tungt med forrige uke. Han svarte umiddelbart med en birdie på det neste hullet, før det ble par på hull 12, 13, 14, 15, 16, 17 og 18.

Det holder til delt 8.-plass før lørdag og søndag. Vinneren får rundt 16 millioner kroner.

Amerikanske Ryan Palmer og Tony Finau ligger i tet på delt 1.-plass, ni slag under par.