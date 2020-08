Gjekstad før seriestart: – Jeg ønsker meg høvdinger, ikke sauer

Disse tre er hærførere på det som omtales som tidenes Vipers-lag. I år forventer trener Ole Gustav Gjekstad at enda flere skal stå fram.

KRISTIANSAND: – I år forventer jeg at ganske mange spillere står opp og holder internasjonal standard oftere, særlig bakover. Det er viktig for oss å ha enkeltspillere som ønsker å være sjefer på banen, ikke bare del av et lag. Jeg ønsker meg en flokk med høvdinger, ikke en flokk med sauer, illustrerer Ole Gustav Gjekstad foran lørdagens serieåpning borte mot Sola.

Den svært merritterte treneren har ingen planer om å slå seg til ro med at Vipers har vunnet åtte titler i Norge på rad. Ei heller har han tenkt å la det bli en hvilepute at laget har forsterket seg ytterligere fra i fjor, og hentet inn Jana Knedlíková fra Györ, Jeanett Kristiansen fra Ikast-Herning, Evelina Eriksson fra Skuru, Karine Emilie Dahlum fra Våg – og rosinen i pølsa, Nora Mørk fra Bucuresti.