Heidi Løke etter drømmestarten i Champions League: – Jeg fikk tårer i øynene

Vipers vant til slutt 31–22 (se kampfakta i bunnen av saken) etter at Heidi Løke ble Vipers toppscorer med ni fulltreffere. Og i det i kampen Vipers lenge belaget seg på at hun ikke skulle spille, ettersom hun skadet kneet i landskamp forrige helg og Norges Håndballforbund meldte at hun ville være ute med meniskskade i fem-seks måneder.

Men utover i uka ble det klart at skaden på ingen måte var så alvorlig som først antatt, og i kampen leverte en svært spillesugen 36-åring som i glansdagene. På streken var hun en håndfull for etter hvert fortvilte ungarere, og vel så det. I tillegg til alle målene skaffet hun også straffer og sørget for utvisninger på FTC.