Molde – Vipers 24–33 (10–15) (se kampfakta i bunnen)

For samtidig som Vipers vant med ni mål mot tabellfireren, tapte Storhamar svært overraskende 26–27 hjemme for Fana, som nå er oppe på sjuendeplass på tabellen. Dermed er Vipers det eneste laget som har vunnet alle sju kampene mens Storhamar og Byåsen ligger to poeng bak.