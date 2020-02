ÅRE: I sprintløypa i alpinbakken i Åre, viste Johannes Høsflot Klæbo konkurrentene ryggen. Han revansjerte seg kraftig fra de to skuffende rennene i Östersund og vant den tredje etappen i Ski Tour 2020 på suverent vis. Etterpå fikk han varme gratulasjoner av kjæresten Pernille Døsvik.

– Det er artig at hun som holder ut med meg er her, sier Klæbo som ga henne blomsterbuketten han fikk for førsteplassen som takk for den gode støtten.