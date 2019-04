GRANÅSEN: Mandag kveld ble det klart at Roar Ljøkelsøy tar over som hovedtrener for Trønderhopp fra og med neste sesong. 42-åringen ble presentert i skihytta til hopplaget i Granåsen, til stor applaus fra de frammøtte utøverne i Trønderhopp.

– Jeg ser veldig fram til å gå inn i jobben. Trønderhopp er en del av meg og er noe jeg ønsker å være med på og bygge videre, sier Ljøkelsøy til Adresseavisen.