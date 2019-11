Elverum solgte 5000 billetter på tre timer. Nå øyner klubben ny tilskuerrekord.

Kampen mot den tyske klubben med fire nordmenn i stallen spilles først 15. februar, men interessen er allerede enorm. Akkurat som kampen mot Sander Sagosens Paris Saint-Germain i september er kampen lagt til Håkons Hall i Lillehammer, og da ble det satt norsk publikumsrekord med 12.377 tilskuere.

– Det er plass til flere. Å klare noe slikt igjen er nok ekstremt vanskelig, men jeg ser ingen grunn til at vi ikke skal prøve. Vi kan få inn 13.000 tilskuere der. Om vi klarer det får tiden vise, sier Elverums daglige leder Mads Fredriksen i en pressemelding.

Han er strålende fornøyd med salget så langt. Det passerte 6000 før den første salgsdagen var omme.

– Det er nesten så man må klype seg i armen. Jeg hadde et håp om at det skulle gå bra, men at det skulle være tett oppunder salget vi hadde første dag før Paris-kampen hadde jeg ikke trodd, sier han.

Klubbens mål er å passere 35.000 tilskuere på de sju hjemmekampene i mesterligaen. Det er et tall bare den tyske storklubben Kiel vil slå denne sesongen. For å greie det trenger man omtrent 11.000 tilskuere mot Flensburg-Handewitt.