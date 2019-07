Suzann Pettersen klarte ikke cuten i comebacket

De to gikk den andre runden på 66 slag og det var sju slag bedre enn onsdagens åpningsrunde. Cuten gikk på fire slag under par og en under par totalt holdt ikke for den norsk/skotske duoen til videre avansement.

Turneringen i Michigan var den første Suzann Pettersen spilte etter at hun i fjor høst ble mor for første gang.

– Jeg virkelig koste meg med spillet mitt. Det er en tøff måte å gjøre comeback med et foursomespill. Man kan ikke be om noe vanskeligere, men jeg likte meg i går og jeg likte meg i dag. Det var deilig å kunne få til noen virkelig gode slag og føle adrenalinet pumpe, sa Tutta i en kommentar på turneringens hjemmeside.