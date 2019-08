Norge til VM-finale i undervannsrugby

Verdensmesterskapet i undervannsrugby finner sted i Graz, Østerrike der Molde undervannsrugbyklubb er sterkt representert på det norske landslaget.

Molde UVK-spiller og landslagets Iver Bjørnerem kan melde om en høydramatisk semifinale mot Tyskland der det måtte straffekonkurranse til for å skille lagene. Etter full tid stod det 1-1 og lagene måtte ut i ekstraomganger. Heller ikke her ble det noen avgjørelse og dermed ble det straffekonkurranse. Her var Norge sterkest og vant 2-1 i straffekonkurransen.

Bjørnerem forteller at det ikke bare er Tyskland som har gitt Norge tøff motstand i mesterskapet. Også mot Finland i siste gruppekamp fikk det norske landslaget testet seg etter en knepen 1-0-seier.

– Det var rimelig heftige saker, sier Bjørnerem til Budstikka.

Nå skal landslagets undervannsrugby forsvare VM-tittelen fra 2015. Her slo de nettopp Tyskland. Nå venter Colombia. tror det også blir en jevn finale mot Colombia.

– Jeg vurderer kampen som 50/50. Dette kan gå begge veger. Colombia ser fryktelig sterke ut, men de har aldri vært i en VM-finale før og det har vi vært, sier Bjørnerem.

Finalen spilles lørdag klokka 16.45.