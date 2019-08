SANDNES: Elisabeth Slettum var ranket som nummer sju av de 11 deltakerne på forhånd. Hun kom seg greit gjennom forsøksheatet på fredag, og løp inn til en gledelig og sterk fjerdeplass i finalen søndag.

– Jeg blir nummer fire og kaprer mer poeng for laget enn forventet på forhånd. Jeg kan ikke si annet enn det er noe jeg meget godt fornøyd med, selv om tidene ikke ble all verdens i motvinden. Helt greit med 24,45 under slike forhold, mener hun.