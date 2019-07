HJELLESTAD: Fra klubblokalene kan man skue ut over Hjellestadosen. Solen glitrer i sjøen. Noen hundre meter ute, mellom Søre Egdholmen og Storakinna, ligger det mange bøyer spredd utover. Disse bøyene får mye av æren for at Hjellestad Jetskiklubb har bikket tjue år og har tre utøvere i verdenstoppen.

– Vi er heldige som har en godkjent bane her, sier Daniel Svae Andersen (21), som sammen med klubbkompisene Stian Schjetlein (27) og Ulrik Berntsen (21) reiser verden rundt og konkurrerer på jetski.