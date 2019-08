De tre utøverne satser mot VM i 2021, der kombinert for kvinner for første gang er med på VM-programmet.

– Vi besluttet å etablere et elitelag for jenter for kommende sesong. Hensikten er å stimulere til økt inspirasjon og innsats blant utøverne. Kombinertkomiteen tror også at signaleffekten ved etablering av et landslag vil virke motiverende for utøvere som ligger i utviklingslaget, sier komitéleder Edgar Fossheim.

Enn så lenge må kombinertkvinnene nøye seg med å gå kontinentalcuprenn. Der har særlig 17-åringen Hansen gjort det skarpt, med blant annet seier i USA og en rekke plasseringer på seierspallen sist sesong.

Hansen er kusinen til Therese Johaug, og hun tilhører i likhet med langrennsstjernen Nansen IL. Men til daglig trener hun i Trondheim, der alle de tre landslagsløperne bor.

Fram mot VM-sesongen 2020/21 vil landslagsutøverne får et oppgradert sportslig tilbud. De trenes av tidligere landslagsløper Thomas Kjelbotn.

– Vi går inn i den mest spennende tiden for jentene de neste årene. Disse tre kommer alle fra Nord-Østerdal, som har sterke kombinerttradisjoner, og de er «pionerer» på et nytt landslag, sier kombinertløpernes sportssjef Ivar Stuan.

Kommende helg sesongåpner kombinertkvinnene med Sommer Grand Prix-konkurranser i tyske Oberwiesenthal.