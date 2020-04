Mathias og hunden havnet på USAs største sportsprogram. Da startet hysteriet.

Kjempeinteressen fra utlandet startet allerede da Mathias Berntsen la ut en video av at han spilte volleyball med familiehunden Kiara (3) for halvannen uke siden.

Men det var etter at han la ut en ny video lørdag at det tok helt av.

På videoen spiller sandvolleyballspiller Berntsen og Kiara kamp (ja, du leste riktig) mot Berntsens søster Frida og venninnen Emilie Olimstad, som også er volleyballspillere.

Den smått utrolige videoen, som du kan se under, har gått sin seiersgang i sosiale medier. I løpet av helgen ble den også plukket opp av ESPNs tradisjonsrike program «SportsCenter».

– Det er veldig kult. Jeg trodde ikke det skulle ta så av. Telefonen har ikke sluttet å pipe siden lørdag. Det var spesielt den siste som skjøt i været, etter at «SportsCenter» og ESPN la den ut. Da var jo alle plutselig på banen. Det er det største man kan oppnå i sosiale medier, at ESPN bruker den. Det er sykt. Jeg hadde ikke trodd det, sier Mathias Berntsen.

Ble oppringt fra Japan

Washington Post og NBC har også skrevet om videoen etter at ESPN sendte den. Men det er ikke bare i USA og i sosiale medier videoklippet er populært.

– Den sprer seg. Jeg har gjort et intervju med noen i Japan. Det var et intervju til et TV-show. Den sprer seg verden rundt. Og den har ikke vært ute lenge heller, så den sprer seg fort. Folk er tydeligvis glad i hunder som gjør bra ting, sier Berntsen med et smil.

24-åringen har alltid lekt med ball med familiehunden i Åmli. Han forklarer at hunden rett og slett er et naturtalent.

Privat

– Vi har lekt mye med ball. Men jeg har masse videoer som er nesten like bra, og hun klarer det gang på gang. Hun bruker heller ikke mange forsøk på det, for hun klarer det nesten annenhver gang. Vi hadde heller ikke tjuvtrent. Jeg bare tok opp telefonen, også slo det ekstremt godt an, sier Berntsen.

– Hun er også veldig flink på mye forskjellig, og er veldig lærevillig. Man kan få henne til å gjøre det meste, hvis du øver godt nok. Men det er ball hun liker mest, og å løpe etter ting, fortsetter han.

Makkeren var i karantene

Berntsen utgjør normalt sandvolleyballpar med Hendrik Mol, som er storebroren til verdensener Anders Mol. Duoen skulle etter planen prøve å kvalifisere seg til høstens planlagt OL i juni, men da lekene ble utsatt, røk også kvalifiseringen.

FIVB

Restriksjonene på grunn av koronaviruset gjør det også vanskelig for Berntsen og Mol å trene sammen. Mens Berntsen bor i Åmli, holder Mol til i Strandvik i Fusa. Sistnevnte har også vært i karantene den siste tiden.

– Vi pratet om å møtes i påskeferien, men har ikke fått tilgang på en hall. Så da valgte vi å bli hver for oss. Så det blir nok mest trening med Kiara fremover, mens vi venter på at ting skal roe seg, sier Berntsen.

Utelukker ikke flere videoer

Hendrik Mol har selvfølgelig fått med seg videoen av makkerens hund. Han spøker med at han er mest nervøs for at Berntsen skal bytte ut volleyballen med å legge ut videoer i sosiale medier av hunden.

Privat

– Jeg synes jo Kiara er voldsomt flink. Rent volleyballmessig har hun en imponerende ballkontroll, og faktisk svært godt fotarbeid. Jeg garanterer at hun er mye bedre i volleyball enn de aller, aller fleste. Jeg er ikke så redd for å miste makkeren, men det kan jo hende han bestemmer seg for å satse 100 prosent på henne, sier Mol og ler.

Med kansellerte turneringer og en potensiell lang konkurransepause foran seg, utelukker ikke Berntsen at det kan komme flere videoer.

– Nå blir det ikke noen utenlandssamlinger i hele sommer, så da får vi se om jeg får dra med meg henne ut og lage flere klipp, sier Berntsen.