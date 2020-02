Dopingmistanken mot dansk sykkelstjerne legges død

Dermed blir det ikke opprettet disiplinærsak verken mot Fuglsang, lagkameraten Aleksej Lutsenko eller laget deres, Astana.

Tidligere i uken ble det kjent at Fuglsang har vært etterforsket av CADF, som er sykkelsportens uavhengige antidopingenhet. Stiftelsen bekrefter onsdag at den på et tidspunkt etterforsket Fuglsang, Lutsenko og den omstridte og utestengte legen Michele Ferrari.

Samtidig har CADF etter en nøye vurdering konkludert med ikke å sende sin rapport videre til Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) med det hensyn å starte en disiplinærsak.

Fuglsang-etterforskningen ble gjort kjent av VG og de danske mediene Politiken og DR, basert på en hemmeligstemplet rapport de har fått tilgang til. CADF avviser at lekkasjen stammer fra deres rekker og uttaler samtidig at de «dypt beklager at rapporten ble lekket».

Det pågår nå en undersøkelse internt i sykkelmiljøet for å finne ut hvordan rapporten havnet på avveie.