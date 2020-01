TRONDHEIM: – Vi omsetter for over én million kroner i mat og drikke hver dag. Og noen dager er det godt over det, også, sier Mats Paulsen i Trondheim Catering.

Forberedelsene til seks hektiske EM-dager startet i oktober. Mat til VIP-området, utsalgsstedene i vrimlearealene, mat til mediene og de 550 frivillige skulle planlegges. Den siste uka før EM pumpet hjertet hardt, ifølge Paulsen.