Tande nærmest toppen på skuffende norsk dag

Også lørdag ble Tande beste norske, da på 10.-plass. Dagen etter ble det 12.-plass for nordmannen etter hopp på 131 og 125 meter.

Stefan Kraft vant rennet etter to hopp på 139 meter. Poengsummen 268,5 holdt til en overlegen seier for østerrikeren. Stephan Leyhe fra Tyskland ble nummer to, hele 21,1 poeng bak Kraft.

Ryoyu Kobayashi fikk revansje for kollapsen lørdag, da han gikk fra å lede etter en omgang til å ende på 16.-plass.

Japaneren ble nummer tre etter 128,5 meter i 1. omgang og 132 i finaleomgangen.

Robert Johansson hoppet 12 meter lenger i finaleomgangen (132) enn i 1. omgang (120). Han hoppet seg opp til 15.-plass.

Robin Pedersen ble nummer 17, mens Marius Lindvik havnet på plassen bak.

Johann André Forfang kvalifiserte seg ikke til finaleomgangen lørdag, men klarte det søndag. Han endte på 22.-plass etter hopp på 123 og 120,5 meter.

Andreas Buskum fikk det ikke til å stemme. Bare 107 meter gjør at han ikke klarte å kvalifisere seg for finaleomgangen.