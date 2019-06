Norsk klatreopptur: Carl Fredrik Hagen parkerte flere av verdens beste opp fjellene

Carl Fredrik Hagen fra Lotto-Soudal gjorde seg svært bemerket på den siste etappen av Critérium du Dauphiné søndag.

Etappen var svært tøff, med syv kategoriserte stigninger. Den klatreglade nordmannen kom med i et tidlig brudd, og da alvoret satte inn på de siste to fjellstigningene viste han imponerende klatrestyrke.

De siste kilometerne syklet han alene på jakt etter en tetduo, men avstanden frem ble for stor. Men han holdt avstanden bakover, og syklet inn til en imponerende tredjeplass, 50 sekunder bak vinneren Dylan van Baarle fra Team Ineos. Det er den beste plasseringen Hagen har hatt i et World Tour-ritt noensinne.

– Det er en fantometappe. Det er meget sterkt, og mange plusser i boken hos sine sportsdirektører, sa TV 2-kommentator Christian Paasche.

Hagen signerte for Lotto-Soudal før årets sesong, og dette er det første året han sykler på protour-nivå.

Edvald Boasson Hagen ble nummer 47 på etappen, over sju minutter bak vinneren.

Stakk av fra start

Allerede etter 20 minutter av etappen stakk han av sammen med elleve andre ryttere opp andrekategorifjellet Côte de Rond.

Bruddet hadde på det meste fire minutters forsprang, men avstanden hadde krympet til under to minutter da bruddet tok fatt på de to siste stigningene.

På bunn av førstekategorifjellet Côte des Rives stakk Hagen av sammen med klatrekongen Warren Barguil. Duoen ble kjapt tatt igjen, men det tolvmanns sterke bruddet ble splittet. Hagen hadde fortsatt gode bein, og ble med på hardkjøret opp det bratte fjellet.

Rykket fra bruddet

Etter hvert rykket Jack Haig og Dylan van Baarle fra, men Hagen holdt følge med Julian Alaphilippe, som i fjor vant klatretrøyen i Tour de France.

Fem kilometer før mål så det ut som Alaphilippe fikk problemer med sykkelen, og Hagen stakk av. De siste kilometerne syklet han alene, og fikk tredjeplassen på avslutningsetappen. Dylan van Baarle slo til slutt Jack Haig i spurten.

Danske Jakob Fuglsang vant etapperittet sammenlagt. Edvald Boasson Hagen kom på andreplass i poengkonkurransen.

27-åringen fra Oppegård signerte for Lotto-Soudal før årets sesong, etter å ha syklet for Joker Icopal tidligere. Han har vist seg som en habil klatrer, og har flere klatretrøyer i mindre etapperitt.