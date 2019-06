Profflagene kjemper om å signere Stine Borgli: – Det er veldig spennende

– Det er en ny, men veldig spennende situasjon å være i for meg. Jeg har prestert bra i år og det har ført til at jeg har blitt lagt merke til. Det er spennende å kunne ta et steg videre i dette sykkelsirkuset, sier syklist Stine Borgli.

Allerede i februar, i sitt første ritt for sesongen, gjorde Sandnes-kvinnen seg bemerket. Hun syklet inn til en sterk 9. plass i firedagersrittet Ciclista Valencia i Spania, og kom i mål bare 15 sekunder bak vinneren Ruth Winder fra USA. Borgli ble totalt nummer 47 der flere av de beste i verden stilte til start.