Jakob Ingebrigtsen: – Lyver om jeg sier at jeg ikke løper for å vinne

TOKYO (VG) Jakob Ingebrigtsen (20) tror på å beseire Timothy Cheruiyot for første gang - og ta OL-gullet på 1500 meter.

TRIO: Jakob, Filip og Gjert Ingebrigtsen møtte norsk presse i Tokyo.

– Team Ingebrigtsen er ikke veldig glad i venting. Vi er litt utålmodige og liker at det skjer noe, sier far og trener Gjert Ingebrigtsen.

Han møtte norske media i OL-landsbyen grytidlig søndag morgen norsk tid sammen med sønnene Filip og Jakob.

– Jeg føler jeg har ventet lenge på å delta i OL, spesielt når det ble utsatt i et år. Jeg føler forberedelsene har gått bra, utenom at jeg ble syk da det var Bislett Games. Jeg har ikke fått konkurrert så mye som jeg skulle ha gjort, sier Jakob Ingebrigtsen.

– Formen skal være bra, lover han.

Ingebrigtsen-brødrene løper forsøk på 1500 meter mandag 3. august kl. 02.05 norsk tid, deretter semifinale den 5. august kl. 13.00 og finale den 7. august kl. 13.40.

Timothy Cheruiyot er den store rivalen til Jakob Ingebrigtsen på 1500 meter. Hittil har ikke Ingebrigsten klart å slå Cheruiyot.

– Vi vet han er i form. Hvis vi begge er i finalen, og jeg er bedre enn ham, vil jeg ha gode sjanser. Jeg vil lyve om jeg sier at jeg ikke løper for å vinne, sier Jakob Ingebrigtsen.

Denne uken kom bekreftelsen på at Jakob Ingebrigtsen skal løpe kun 1500 meter i Tokyo. I Doha i 2019 doblet han med 5000 meter. Tidsskjemaet i OL har gjort dette bortimot umulig.

– Jeg har egentlig aldri vurdert å løpe begge. Da måtte det ha skjedd et mirakel med tanke på tidsskjema. Sjansene mine for å ta medalje er like store på 1500 og 5000 meter, sier Jakob Ingebrigtsen.

Bror Filip har slitt med skader i oppkjøringen, men sier at han formen skal være god til OL.

– Kroppen fungerer bedre nå. Jeg skal ikke ha problemer med å tåle tre løp, sier Filip Ingebrigtsen.

I flere mesterskap har Jakob og Filip Ingebrigtsen havnet i trøbbel i innledende runder. Det vil de unngå i Tokyo.

– Forsøk-løp er alltid litt mer nervøst. Folk kan få litt panikk. Det er tett og byttes på mye plasser, sier Filip Ingebrigtsen.

– Det gjelder for Fillip og Jakob å ikke oppsøke risikofylte situasjoner. De er gode nok til å slippe å oppsøke det. Jeg håper at vi slipper unna det, sier Gjert Ingebrigtsen.

PS! Henrik Ingebrigtsen er ikke med i OL grunnet skade.