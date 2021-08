For tre år siden var hun for syk til å gå på skolen. Nå er Tuva (16) et av Norges største sykkeltalenter.

I nærmere to år var hun delvis sengeliggende grunnet kronisk hodepine. Sykkeldrømmen motiverte Tuva Aarø Mauland (16) til å holde ut.

Ambisjonene er det ingenting å si på: – Jeg skal bli verdensmester, sier Tuva Aarø Mauland (16).

6 minutter siden

– Det var vel ingen som trodde at jeg skulle være på dette nivået i dag for to år siden, sier Tuva Aarø Mauland (16).

Hun sitter på sykkelen og smiler. Klar for en ny treningstur på mellom tre og fire timer. Kontrastene til hvordan livet var for den talentfulle syklisten for to år siden, er enorme.

– Gjorde ikke annet enn å sove

Julen 2017 ble Tuva dårlig. Hun slet med smerter i hodet som ikke forsvant. I begynnelsen klarte hun å trene og være litt med venner, men etter hvert overtok smertene mer og mer av livet hennes.

Noen dager var smertene så intense at hun ikke klarte å gjøre noe annet enn å ligge på soverommet med lyset av.

– Det var vanskelig. I en periode gjorde jeg ingenting annet enn å sove, sier hun.

I to år slet Tuva med kronisk hodepine. I perioder kom hun seg ikke ut av sengen, og sov bort store deler av dagene.

16-åringen har vokst opp med to eldre brødre og en lillesøster. Familien har alltid vært aktiv og brukt mye tid i skogen og på fjellet.

Tuva måtte tidlig lære seg å holde tritt med storebrødrene, som var to og fire år eldre enn henne.

– Jeg måtte kjempe for å klare å henge med dem, det var ingen som ventet på meg hvis ikke, sier hun og smiler.

Storebroren Håvard drev med sykling. Da Tuva var ni år satte hun også seg på sykkelsetet. Hun merket tidlig at hun hadde talent. Før hun ble syk hadde hun allerede rukket å markere seg med gode resultat i flere ritt. Hun syklet blant annet inn til 2. plass i et gateritt i Rogaland, og 3. plass i U6 Cycle Tour.

Ingen vet hvorfor

Hodesmertene dukket opp helt plutselig. Mamma Kari Aarø forklarer at datteren ble utredet på barneklinikken ved Haukeland universitetssykehus uten at de klarte å finne årsaken, eller hjelpe henne til å bli kvitt smertene.

Hun opplevde at datteren fikk god oppfølging på barneklinikken.

– De tok oss på alvor og sjekket Tuva grundig. Håpet var at «det brant ut» etter hvert, sier Aarø.

Det var lite legene eller familien kunne gjøre, og det ble mange, lange og vonde dager i sengen i loftsetasjen for datteren.

Hver dag i over to år våknet hun med hodepine.

Utenfor loftsvinduet kunne hun se bladene på trærne bli grønne og blomstene spire, men Tuva ble ikke bedre. Da bladene begynte å bli røde og falle mot bakken, var hun fortsatt dårlig.

– Det som holdt meg gående var drømmen om at jeg en dag skulle sykle igjen, sier hun.

Frihetsfølelse

Så, etter over to år med smerter, våknet hun med ett uten hodeverk.

Like plutselig som smertene kom, forsvant de også.

Det første Tuva gjorde var å finne frem sykkelen og sykle en tur rundt Nordås.

– Jeg var helt i hundre den dagen. Smilet mitt gikk helt sikkert rundt. Det var en enorm frihetsfølelse endelig å kunne gjøre det jeg hadde drømt om så lenge, sier hun.

Ansiktet lyser av glede når hun mimrer tilbake til vinterdagen i februar 2019, da hun ble gjenforent med sykkelen og fikk kjenne på frihetsfølelsen igjen.

Veien tilbake til idretten var likevel lang for den talentfulle syklisten.

Kroppen hadde vært ute av drift så lenge at hun måtte trene seg opp igjen, svært rolig og forsiktig. Først i fjor var hun tilbake i tilnærmet normal trening.

Siden har det bare gått én vei.

– Etter at jeg ble frisk har det føltes som om jeg lever i en drøm, sier Tuva Aarø Mauland. Her er hun sammen med mamma Kari Aarø og pappa Stig-Are Mauland.

– Vet at jeg tåler veldig mye

Hun har fortsatt en sesong igjen før hun er junior. Men i juli fikk hun muligheten til å konkurrere med noen av landets beste junior- og seniorutøvere i norgescuprittet Tour te Fjells.

Syklisten fra Bergen var egentlig med for å lære, men endte med å sykle seg inn til 3. plass på tredje etappe der også seniorsyklistene deltok. Sammenlagt endte hun på 4. plass.

Det var stort for 16-åringen, som for få år siden hadde nok med å komme seg ut av sengen.

– Det var en utrolig følelse å stå på pallen. Nå er jeg enda mer motivert, sier hun.

Da Tuva fikk sjansen til å konkurrere på juniornivå i sommer, grep hun muligheten. Hun kom på 4. plass sammenlagt i norgescuprittet Tour te Fjells.

Nå bruker hun sykdomsperioden som motivasjon.

– Jeg tror den tiden har gjort meg mer motivert. Sykling betyr alt for meg, og jeg sluttet aldri å håpe at jeg kunne komme tilbake til idretten, sier Tuva Aarø Mauland.

– Jeg vet at jeg tåler veldig mye, det merket jeg da jeg var syk. Det har gitt meg en egen indre motivasjon til ikke å gi meg, sier hun.

16-åringen har allerede satt seg store mål for idrettskarrieren, og er ikke redd for å si det høyt:

– Jeg skal bli verdensmester!