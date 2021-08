Japan har en bergenser på laget. Hun prøver å forandre lagvenninnenes steinansikter.

TOKYO (Aftenposten): Norges spillere knytter nevene, smiler og gir high five. Japanerne er uttrykksløse når de scorer. Norsk-japanske Sakura Hauge (34) prøver å forklare hvorfor.

Målvakt Sakura Hauge (i grønt) er sammen med spillerne på det japanske landslaget. Kulturen er forskjellig i Norge og Japan.

Mandag møtes de to nasjonene i siste gruppekamp i håndball.

For målvakt Sakura Hauge blir det spesielt. Bergenseren har bodd i Norge hele livet, spilt for flere klubber i eliteserien og er nå proff i Frankrike. Men hun står i mål for Japan i OL.